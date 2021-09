Auch bei anderen Themen handhabe sie es so: Jela darf ihre Welt selber entdecken, erfühlen, erlernen. Anja Zeidler ist es wichtig, dass dies spielerisch geschieht, auch wenns dann halt etwas mehr aufzuräumen gibt. «Dafür ist sie weit in der Feinmotorik, wie sie Gabel und Messer hält. Wer weiss, ob sie auch so weit wäre, wenn ich sie immer nur mit dem Löffel gefüttert hätte um ein Chaos zu vermeiden.»