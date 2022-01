7. Per Du mit der Lehrperson

Was in den meisten Ländern unvorstellbar ist, ist in Finnland Normalität: Die Schülerinnen und Schüler nennen ihre Lehrpersonen beim Vornamen. Das diene einer offenen Kommunikation. So sagte eine finnische Schulleiterin etwa: «Bei uns ist es ganz normal, dass die Schüler zu uns kommen und sagen, wenn sie ein Problem haben – auch zu mir als Rektorin.» Was anderenorts viele befürchten, ist in Finnland nicht eingetreten: Durch das «Du» haben die Lehrerinnen und Lehrer ihren Status als Respektsperson nicht verloren.