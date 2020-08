Während die junge Frau mit dem Orgasmus des Mannes das Liebesspiel als erfolgreich abgeschlossen abhakt (ihr Schoss ruht in einer Art Dornröschenschlaf), will die ältere Frau ebenfalls auf ihre Kosten kommen und das nicht nur in Form einer einmaligen Mini-Rakete oder irgendwie am Rande: Sie will ein Erdbeben mit gefühlt ewigem Nachhall. Sie will mit ihrem Gegenüber verschmelzen und sich auflösen.