Darum sollen wir Kinder nicht zu Entschuldigungen zwingen

Erzwungene Entschuldigungen können zu Spätfolgen führen

So schreiben Forscher der University of Michigan in einer Studie, die an Kindern zwischen vier und neun Jahren durchgeführt wurde, dass ein Kind, das dazu gezwungen wurde, sich zu entschuldigen, gegen das Kind, bei dem es sich entschuldigen sollte, eine umso grössere Ablehnung spürt. Mehr noch: Kinder, die gezwungen wurden, sich zu entschuldigen, fühlen sich selbst schlecht damit.