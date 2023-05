Darum traute sich Linda Fäh mit Baby nicht ins Café

Gefahren eliminieren

Sitzt das Babys auf eurem Schoss, will es natürlich alles entdecken, anfassen und vielleicht in den Mund nehmen, was auf dem Tisch steht. Achtung also vor Tischtüchern, an denen es reissen kann. Und Achtung vor scharfen Messern und Gabeln, mit denen es hantieren will. Auch volle Gläser ziehen die lieben Kleinen quasi magisch an. Am besten kurz Gefahrenquellen eliminieren, bevor ihr euch überhaupt mit den Kindern an den Tisch setzt.