«Das Baby schenkt Urvertrauen»

«Lueg emol, wie härzig!», sagt Eliane Müller begeistert und hält eine terrakottafarbene Babymütze in den Händen. Kurz überlegt die 34-Jährige, dann legt sie sie zurück. «Ich habe es ja nicht eilig», meint die Sängerin. Sie befindet sich gerade in der Halbzeit ihrer Schwangerschaft. Dennoch schaut sie sich gerne im Kinderladen in Luzern um. Ihre Augen funkeln. Ihre Hände gleiten über die Stoffe.