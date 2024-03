19 Jahre später: Amélie und Chantal Galladé (51) sitzen am Esstisch zu Hause in Winterthur, Kater Nino legt sich schnurrend aufs Sofa. «Ich finde es toll, dass du vielen Frauen und Müttern den Weg in die Politik geebnet hast», sagt Tochter Amélie. Ihre erste Erinnerung ans Bundeshaus verbindet die Jura-Studentin mit dem ehemaligen Justizminister Christoph Blocher. «Weil ich stets darum bettelte, sagte mir meine Mutter, dass ich mit drei Jahren erneut ins Bundeshaus mitkommen darf, und zeigte mit den Fingern eine Drei.» So erlebt Amélie an ihrem dritten Geburtstag, dem 12. Dezember 2008, die historische Abwahl von Christoph Blocher vor Ort mit. «Als Eveline Widmer-Schlumpf bei der Vereidigung auch die drei Finger hochstreckte, sagte ich: Ah, die ist jetzt auch drei und darf ins Bundeshaus.» Die beiden lachen.