Die Villa Solbacken liegt auf der Insel Djurgården – was übersetzt so viel heisst wie Tiergarten. Die Insel gehört zu Stockholm, hat aber nur etwa 800 Einwohner. Die Villa Solbacken selber grenzt auf der einen Seite an den königlichen Wildpark und auf der anderen Seite ans Wasser. «Wir wohnen direkt am Kanal und es ist sehr gemütlich», schwärmte Carl Philip einst. In den 1930er-Jahren erbaut, war die Villa lange das Zuhause von Prinz Bertil (†84), dem Onkel von König Carl Gustaf.