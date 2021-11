Wo sie auftauchen, fliegen ihnen die Herzen nur so zu. Die Kinder von Herzogin Kate, 39, und Prinz William, 39, sind nicht nur herzig und aufgeweckt, sondern glänzen meist auch mit ihren guten Manieren. So winken sie Schaulustigen fröhlich zu und strahlen in die Kameras der Fotografen. Noch nie hatten George, 8, Charlotte, 6, oder Louis, 3, einen Wutanfall in der Öffentlichkeit. Auch kamen ihnen bislang nie freche Sprüche über die Lippen und überhebliches Benehmen legen sie erst recht nicht an den Tag.