Das hat die neue Schule der Mini-Royals zu bieten

Die Nachmittage am Montag sollen für spezielle – und sehr unterschiedliche – Aktivitäten reserviert sein. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Mountainbiken, Landwirtschaft und Podcast-Produktion. Auf ihrer Website schreibt die Schule dazu: «Die Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, sich (ohne Anleitung durch Erwachsene) etwas auszusuchen, das sie interessiert und jedes halbe Jahr eine neue Aktivität auszuprobieren.» Die Mini-Royals dürfen sich also in den unterschiedlichsten Gebieten versuchen und so vielleicht noch verborgene Talente und Leidenschaften entdecken.