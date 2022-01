Ein gemütlicher Spaziergang an der frischen Luft ist nie verkehrt und kann helfen, Schlafstörungen in den Griff zu kriegen. Auch Schwimmen ist ideal, da es die Gelenke schont und ganz schön müde macht. Weiter dient sanftes Yoga am Abend der Entspannung. Allerdings sind nicht alle Übungen für Schwangere geeignet. Deshalb ist es ratsam, diese vorher mit einem Lehrer zu besprechen und sie bei Schmerzen, Übelkeit oder Schwindel sofort abzubrechen.