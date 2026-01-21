Das ist die Familie des US-Vizepräsidenten J. D. Vance

Der zweite Sohn: Vivek Vance

Im Februar 2020 kam das zweite Kind von J.D. Vance und Usha Chilukuri Vance zur Welt – der inzwischen fünfjährige Vivek Vance. An seinem vierten Geburtstag 2024 musse Vivek jedoch auf seinen Vater verzichten, zumindest fast. Denn dieser beriet im US-Senat über weitere Unterstützung für die Ukraine. Seine Ausführungen dazu unterbrach J. D. Vance gemäss «The Hill» direkt im Senat mit Geburtstagsgrüssen an seinen Sohn. «Ich habe einen kleinen Kerl namens Vivek, der gestern drei Jahre alt war, heute aber vier geworden ist», sagte Vance gemäss dem US-Portal im Senat. Anschliessend las er eine sechsminütige Geschichte für seinen Sohn vor.