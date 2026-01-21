Das ist die Familie des US-Vizepräsidenten J. D. Vance

J. D. Vance (41) – oder kurz JD Vance – wird zum vierten Mal Vater. Auf Instagram gaben der amtierende US-Vizepräsident und seine Frau, Second Lady Usha Vance (40), die Baby-News in einem Statement bekannt: «Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind schwanger ist», so das Ehepaar. Im Juli soll der jüngste Zuwachs zur Welt kommen. «Usha und dem Baby geht es gut.»
Damit wird ab Sommer also ein Neugeborenes im Naval Observatory wohnen, dem offiziellen Wohnsitz des Vizepräsidenten. Eine Premiere – noch nie wurde ein US-Vizepräsident während seiner Amtszeit Vater. Aber irgendwie auch passend zur Geschichte von J. D. Vance, die alles andere als gewöhnlich ist.
Die bewegte Geschichte von J. D. Vance
J. D. Vance wuchs in einer Stadt im Nordosten der USA auf, sein Vater hatte die Familie früh verlassen, seine Mutter war drogenabhängig. Mit zwölf Jahren kam er in eine Pflegefamilie, wurde später vor allem von seinen Grosseltern aufgezogen.
Seine Kindheit und Jugend sind auch der Grund, wieso J. D. Vance bereits dreimal seinen Namen geändert hat. Zur Welt kam er als James Donald Bowman. Im Alter von sechs Jahren wurde er von Beverlys drittem Ehemann Bob Hamel adoptiert.
«Bis dahin hatte ich den Vornamen meines Vaters als zweiten Vornamen getragen, und Mom nutzte die Adoption, um jede Erinnerung an seine Existenz auszulöschen. Sie behielt das D, um den Spitznamen zu bewahren, der inzwischen allgemein bekannt geworden war – JD. Mom sagte mir, dass ich jetzt nach Onkel David benannt sei, Mamas älterem, kiffendem Bruder. Das schien mir schon ein bisschen weit hergeholt, als ich sechs war. Jeder beliebige Name mit D hätte es getan, solange es nicht Donald war», schreibt JD Vance in seiner Biografie «Hillbilly Elegy».
Als er zwölf Jahre alt war, liessen sich jedoch auch Beverly und Bob Hamel wieder scheiden. Und so nutzte J. D. Vance später die Gelegenheit seiner eigenen Hochzeit, um den Namen seines Grossvaters James Vance anzunehmen – und aus James David Hamel wurde James David Vance.
Die Ehefrau: Usha Chilukuri Vance
Nach vier Jahren im Militär begann J. D. Vance sein Studium, zuerst in Ohio, danach in Yale. Dort lernte er Usha Chilukuri kennen. Sie ist die Tochter von Krish und Lakshmi Chilukuri, ein Professor:innen-Paar, das aus Indien in die USA eingewandert ist, und hat eine Schwester namens Shreya.
Usha Chilukuri arbeitete nach ihrem Studium in Yale unter anderem für John Roberts, den vorsitzenden Richter des höchsten Gerichtshofs in den USA, und wechselte später zu einer Anwaltskanzlei. Bemerkenswert: Usha Chilukuri war bis zur Hochzeit im Jahr 2014 mit J. D. Vance Demokratin. Übrigens hat auch J. D. Vance seine politische Meinung über die Jahre geändert – noch 2016 meinte er in einem Artikel, Donald Trump (79) sei ungeeignet für das Präsidentenamt.
Viel Persönliches ist nicht bekannt über Usha Chilukuri Vance. Die wenigen privaten Details beschränken sich auf ihre indische Herkunft, und dass sie in San Diego aufgewachsen ist. Auch weiss man, dass sie praktizierende Hinduistin ist: Die Trauung von J. D. und Usha Vance war dann auch interreligiös, also mit Elementen aus ihrem hinduistischen und seinem katholischen Glauben.
Bei ihrer Arbeit in der Anwaltskanzlei hatte sie sich gemäss «ABC» auf «komplexe Zivilprozesse und Berufungen in einer grossen Vielfalt an Sektoren» konzentriert. Das war der Biografieseite der Kanzlei zu entnehmen, die inzwischen jedoch gelöscht ist. Denn mit der Bekanntgabe der Kandidatur ihres Mannes verliess Usha Chilukuri die Kanzlei und widmet sich heute ganz ihrer Rolle als Second Lady der USA – und ihren bald vier Kindern.
Der ältere Sohn: Ewan Vance
Rund drei Jahre nach der Hochzeit von J. D. Vance und Usha Chilukuri Vance kam ihr erster gemeinsamer Sohn im Juni 2017 zur Welt. Damals teilten die glücklichen Eltern das Glück mit der Öffentlichkeit – inzwischen wurden jedoch fast alle früheren Posts, auf denen ihre Kinder zu sehen sind, von Instagram & Co. entfernt.
Allgemein halten J. D. Vance und Usha Chilukuri Vance ihre Kinder möglichst aus der Öffentlichkeit heraus – sie sind dann auch nur selten bei öffentlichen Auftritten dabei. Im Oktober 2025 aber wurde J. D. Vance doch einmal persönlich und verriet gemäss «Fox News», dass er und Usha beschlossen hätten, die Kinder christlich zu erziehen. «Unsere beiden ältesten Kinder besuchen eine christliche Schule», meinte er, und fügte hinzu: «Mein 8-Jähriger war sehr stolz auf seine Erstkommunion.»
Der zweite Sohn: Vivek Vance
Im Februar 2020 kam das zweite Kind von J.D. Vance und Usha Chilukuri Vance zur Welt – der inzwischen fünfjährige Vivek Vance. An seinem vierten Geburtstag 2024 musse Vivek jedoch auf seinen Vater verzichten, zumindest fast. Denn dieser beriet im US-Senat über weitere Unterstützung für die Ukraine. Seine Ausführungen dazu unterbrach J. D. Vance gemäss «The Hill» direkt im Senat mit Geburtstagsgrüssen an seinen Sohn. «Ich habe einen kleinen Kerl namens Vivek, der gestern drei Jahre alt war, heute aber vier geworden ist», sagte Vance gemäss dem US-Portal im Senat. Anschliessend las er eine sechsminütige Geschichte für seinen Sohn vor.
Vivek ist gleichzeitig das einzige Kind, das J. D. Vance aktuell auf seinem privaten Instagramaccount zeigt – ein Bild noch von vor seiner Amtszeit als Vizepräsident. Demnach genoss der Nachfolger von Kamala Harris (61) Anfang Oktober 2024 einen Vater-Sohn-Moment beim Fischen mit Vivek. Ob er öfters solche Ausflüge mit seinen Kindern unternimmt, ist unklar.
Die Tochter: Mirabel Vance
Die einzige Tochter von J. D. Vance und Usha Chilukuri Vance wurde im letzten Dezember vier Jahre alt. Anlässlich der Geburt von Mirabel postete das Paar ein Bild auf Instagram, das inzwischen ebenfalls wieder verschwunden ist. Dazu schrieben die Eltern gemäss «People»: Wir wurden dieses Jahr mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk gesegnet. Lasst mich euch vorstellen: Mirabel Rose Vance, unser erstes Mädchen. Mama und Baby geht es beiden grossartig und wir sind in dieser Weihnachtszeit sehr dankbar.»
Das vierte Kind von J. D. und Usha Vance
Im Juli 2026 nun also sollen Ewan, Vivek und Mirabel ein neues Geschwisterchen bekommen – und die werdenden Eltern Usah und J. D. Vance verrieten auch bereits, dass es ein Junge wird. «Wir alle freuen uns darauf, ihn im Juli willkommen zu heissen», schreibt das Paar auf Instagram.
Hinweis der Redaktion: Teile des Textes wurden anlässlich der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 bereits einmal veröffentlicht.