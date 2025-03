Die Kinder von Friedrich Merz: Philippe Merz, Constanze Merz und Carola Clüsener

Das älteste Kind von Charlotte und Friedrich Merz, Philippe Merz, ist in diesem Jahr gleich alt wie ihre Ehe: 44 Jahre. Philippe Merz studierte Philosophie und Germanistik in Freiburg, Wien und Basel, wie der Website der Thales-Akademie für Wirtschaft und Philosophie zu entnehmen ist. Diese unabhängige Bildungsinitiative, die in Freiburg – also nicht weit von der Schweizer Grenze entfernt – beheimatet ist, hat Philippe Merz mitgegründet und leitet sie auch als Geschäftsführer.