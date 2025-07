Am 20. November 2007 schliesslich reichte Linda Claridge die Scheidung ein. Als Grund gab sie an, dass Hulk Hogan eine Affäre mit einer Freundin ihrer gemeinsamen Tochter gehabt haben soll. Später behauptete sie zudem in ihrem Buch «Wrestling the Hulk», sie sei von ihrem Mann misshandelt worden – so berichtete Stern.de. Hulk Hogan selber bestritt sowohl die Affäre als auch die weiteren Vorwürfe stets.