Bei ihrer Arbeit in der Anwaltskanzlei hatte sie sich gemäss «ABC» auf «komplexe Zivilprozesse und Berufungen in einer grossen Vielfalt an Sektoren» konzentriert. Das war der Biografieseite der Kanzlei zu entnehmen, die inzwischen jedoch bereits gelöscht ist. Denn mit der Bekanntgabe der Kandidatur ihres Mannes verliess Usha Chilukuri die Kanzlei – und widmet sich damit nun vorerst ganz ihrer Rolle als Second Lady der USA. Und ihren drei Kindern.