Auch wenn in den USA viel auswärts gegessen wird, koche ich selber, damit ich weiss, was ich überhaupt esse. Für mich bedeutet das: ‹Clean Eating› – unbearbeitete Nahrungsmittel, keine Saucen, wenig fett und nicht viel Zucker. Auch bei den Kohlenhydraten schauen wir, dass wir die gesunde Version davon essen. Als nächster Schritt würden wir gern unseren Fleischkonsum reduzieren, wir versuchen es jedenfalls. Unsere Söhne essen übrigens immer das Gleiche wie wir, also sehr gesund. Auch Snacks gibt es nur in Form von Früchten. Am Wochenende machen wir dafür, was wir wollen. Da sind keine Grenzen gesetzt! Im grossen Ganzen sind meine Jungs punkto Ernährung unkompliziert, aber manchmal machen sie Phasen durch, wo sie schwieriger sind – wie alle Kinder. Aber eigentlich haben sie im Schmelztiegel L.A. und durch unseren multikulturellen Background fast schon alles kennengelernt: schweizerisches Essen, persisches, asiatisches und natürlich auch die US-Küche. Sie gehen in die Pre-School und essen dort ihren Lunch. Wir geben ihnen das Essen mit und können so steuern, was sie zu sich nehmen. Zum Glück lieben sie Gemüse und Früchte.