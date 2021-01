Aber über was sollten Mütter unbedingt mehr reden?

Fabienne Wernly: Über ihre Fehler! Es gibt so viele perfekte Mütter auf Instagram. Zeigt doch mal, dass ihr das Kind vor dem TV platziert habt. Oder sagt, wie ihr es gemacht habt, als ihr keine Nerven mehr hattet, müde wart.

Co Gfeller: Ich habe auch Mühe, wenn ich jenen Müttern folge, die vier Kinder haben, in Hawaii leben und jeden Tag am Beach sind, dabei selber noch top aussehen und perfektes Essen kochen.

Fabienne Wernly: Wenn ich in meinem Umkreis frage, was sie gerade zu Abend essen, dann gibt es nicht selten Chipolata und eine Päcklirösti. Die Realität sieht oft anders aus, als das, was wir in den Sozialen Medien sehen und womit wir uns vergleichen.