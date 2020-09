Annette Saloma von der Stilorganisation La Leche League Schweiz pflichtet Jäger einerseits bei: «Jede Frau hat das Recht, selber zu entscheiden, ob sie stillen will oder nicht.» Andererseits sei es aber eine Tatsache, dass Muttermilch die natürliche Nahrung für Babys ist. Sie passe sich dem sich verändernden kindlichen Bedarf an, enthalte Antikörper, lebende Zellen, Nährstoffe und Vitamine, sei jederzeit in der richtigen Temperatur verfügbar und kostenlos, so Saloma. Ihr sei aber klar, dass Stillen bei vielen Frauen nicht einfach so klappe. Die Stillorganisation leiste Aufklärungsarbeit, damit sichergestellt sei, dass Mütter alle Informationen und Tipps hätten, um dann für sich entscheiden zu können, ob sie stillen möchten oder nicht.