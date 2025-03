Nachgefragt beim Amt für Jugend und Berufsberatung

Das muss man wissen, wenn man ein Kind adoptieren will

Wer ungewollt kinderlos ist, hat in der Schweiz die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren. Ganz so einfach ist das allerdings nicht: Das Prozedere ist langwierig und teuer. Und: Per Ende 2026 möchte der Bundesrat Adoptionen aus dem Ausland verbieten, was weitrechende Konsequenzen hätte. Welche Voraussetzungen Paare und Einzelpersonen mitbringen müssen und wie lange das Prozedere dauert, erfahrt ihr hier.