Verändert sich ADHS mit der Zeit, also zum Beispiel in der Pubertät oder im Erwachsenenalter?

Die Transition beim ADHS, also der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter, ist eine entscheidende Phase, in der viele Herausforderungen auftreten. Während im Jugendalter oft Eltern oder Lehrkräfte unterstützend eingreifen, erfordert das Erwachsenenalter mehr Eigenverantwortung. Betroffene müssen zunehmend selbstständig mit Aufgaben wie Ausbildung, Beruf, Finanzen und sozialen Beziehungen umgehen. Gleichzeitig bestehen die typischen ADHS-Symptome wie Impulsivität, Ablenkbarkeit und Organisationsprobleme häufig fort. Es kommt zwar zu Veränderungen und Anpassungen, jedoch kann die Beeinträchtigung nach wie vor hoch sein. Dies kann zu Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung, in der Karriere und in zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Strukturierte Unterstützung, Therapie und gegebenenfalls medikamentöse Behandlung sind in dieser Phase besonders wichtig, um die Lebensqualität und Selbstständigkeit zu fördern. Leider fallen gerade in dieser wichtigen Lebensspanne viele Menschen durch die Lücken im Versorgungsnetz.