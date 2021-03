Das passiert, wenn Eltern ihre Zwillinge gleich anziehen

Mit gleicher Kleidung werden die Zwillinge natürlich immer als solche wahrgenommen, dessen sollte man sich bewusst sein. Je jünger die Zwillinge sind, desto häufiger werden sie von ihren Eltern gleich angezogen, oder bei Junge-Mädchen-Zwillingen in passenden Outfits gekleidet. Daran ist an sich erstmal nichts Schlimmes. Viele Menschen finden es einfach süss und sind auch wirklich stolz darauf, Zwillinge zu haben. Es mag für sie ein Ausdruck ihrer Freude sein. Andere wiederum entscheiden sich bewusst von Anfang an gegen identische Kleidung, weil sie die Individualität betonen möchten.