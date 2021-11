Das plant die schwangere Sarah Engels

Vor wenigen Tagen hatte Engels eine Fotomontage bei Instagram veröffentlicht, die sie in unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft zeigt. «Wahnsinn, zu was der Körper einer Frau in der Lage ist», schrieb die 29-Jährige dazu. Der Vergleich zwischen der ersten und der letzten Aufnahme sei «einfach nur zu krass». Sie sei «stolz auf meinen Körper und auf das, was er leistet». Ausserdem sei sie «vor allem unfassbar dankbar, dass er uns dieses Wunder schenkt».