Für mich ist im Umgang mit unserer Tochter klar, dass wir von Mami und Papi reden. Und wenn wir wissen, dass es anders ist, gehen wir darauf ein. In unserem Freundeskreis hat es homosexuelle Personen, die auch unsere Fünfjährige kennt und auch dort sagen wir, was Sache ist. Gendergerecht sind wir dort, wo nicht eindeutig klar ist, was der Mensch gegenüber genau ist. Also auf dem Spielplatz ist es dann das Kind und nicht automatisch der Bub oder das Meitli.»