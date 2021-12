Das sagt Prinz William über die beliebte Weihnachts-Wichtel-Tradition

Den Film «Buddy, der Weihnachtself» mit Will Ferrell aus dem Jahr 2003 kennt und liebt er jedoch. Er sehe ihn sich jedes Jahr an und müsse «immer noch herzlich darüber lachen». Ausserdem versetzen sich die Cambridges mit Musik in Weihnachtsstimmung. «Feliz Navidad» und Mariah Careys «All I Want For Christmas» sind Prinz Williams absolute Favoriten.