Auch die Queen schaut wohlwollend auf die fünfköpfige Familie. Sie ist laut Palast-Insidern hoch erfreut darüber, wie sich ihre Urenkelkinder entwicklen. Sie wertschätze die Gabe des beliebten Elternpaars, in der Erziehung der neuen Royal-Generation die Balace zwischen Tradition und Moderne zu halten. Nur in einem Punkt ist die Monarchin, mit der sich Kate und William übrigens per Gesetz das Sorgerecht für ihre Kinder teilen müssen, überhaupt nicht einverstanden.