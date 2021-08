Dies ist in einem Gesetz geregelt, welches König George I erlassen hatte. Denn dieser pflegte wohl eine dermassen zerrüttete Beziehung zu seinem Sohn, George II, dass er kurzerhand die Verantwortung für Ausbildung, Erziehung und Zukunft seiner Enkelkinder selber in der Hand haben wolle. Sein Ziel, so die Expertin, sei es gewesen, mit diesem Gesetz den Fortbestand der Monarchie zu gewährleisten.