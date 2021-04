beim Spaziergang durch Wind, Wetter und Sanddünen am Meer

beim Spielen und Klettern im Garten des Familien-Landsitzes Anmer Hall

beim Bräteln am offenen Feuer irgendwo in der Natur

Es sind wunderschöne Aufnahmen des Filmemachers Will Warr, die offenbar bereits vergangenen Herbst in der Grafschaft Norfolk an der Ostküste Englands entstanden sind. Höchst wahrscheinlich wurde das Video am selben Tag gedreht, an dem die Cambridges auch ihr Familienfoto für die Weihnachtskarte aufgenommen haben – denn Prinz George, 7, Prinzessin Charlotte, 5, und Prinz Louis, 3, tragen exakt dieselbe Kleidung wie auf dem Foto.