William und Kate wie frisch verliebt

So sehen 10 Jahre Ehe-Glück aus!

Prinz William und Herzogin Kate posten herzige Fotos von sich zum zehnten Hochzeitstag, den das royale Paar heute Donnerstag feiert. Ton in Ton in royalem Blau strahlen der Prinz und die Herzogin in die Kamera.