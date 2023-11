Wie das «Hello»-Magazin schreibt, fährt klein Inigo in einem Kinderwagen der Marke Silver Cross durch London. Das Modell Sleepover Elegance in edlem Navy-Blau gilt als der «Rolls-Royce unter den Kinderwagen». Er ist mit luxuriösen Details ausgestattet, verfügt etwa über eine wasserabweisende Aussenseite aus Kunstleder und eine atmungsaktive Matratze. Prinzessin Catherine hat in einem identischen Wagen vor 10 Jahren ihren Erstgeborenen, Prinz George (10), spazieren gefahren.