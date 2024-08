Auf dem Grab seines Jungen liegt bereits eine Libelle aus Stahl, die sein Vater im Frühling 2021 hingelegt hat. Lächelnd sagt Li: «Janis und ich haben Libellen geliebt. Die neue habe ich extra in China bestellt.» Die Nacht davor habe er von Janis geträumt. «Wir waren auf dem Boot, was er liebte, er kam zu mir und hat gestrahlt, ich war so glücklich, es fühlte sich so real an.»