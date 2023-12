Vergesst die klassische Schneeballschlacht

Das sind die 10 coolsten Spiele im Schnee

Ho, Ho, Ho, dieses Jahr ist ja schon Anfang Dezember Weihnachtsstimmung. Zumindest in Sachen Schnee beschert uns Petrus einen perfekten Start in den Advent. Grund genug, euch zu verraten, was für tolle Spiele mit Schnee sich zelebrieren lassen. Packt eure Kinder ein und raus mit euch!