Das sind die beliebtesten Songs im Gebärsaal

Wer schon einmal in den Wehen lag, weiss: Alles, das irgendwie hilft, ist nicht nur Gold, nein, es ist Platin wert. Natürlich wissen wir, dass Musik keine magischen Kräfte hat. Wer aber schon einmal in den Wehen lag und dabei seinen Lieblingsbeats lauschen konnte, weiss aber, wie viel wert Musik wirklich sein kann. Kein Wunder also, dass man auf Spotify zahlreiche Playlisten findet, die im Zusammenhang mit dem gebären stehen. Ein Fakt, der auch einem amerikanischen Trüppchen aufgefallen ist und dieses nun untersucht hat, welche Songs und Interpreten auf Spotify während der Wehen und unter der Geburt am häufigsten gehört werden.