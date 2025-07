«Das Wichtigste ist die sichere Rückkehr zur Familie»

Drei Monate lang war Egloff von seiner Familie getrennt. Eine Fernseh-Crew begleitete ihn und seinen Konkurrenten, den US-Amerikaner Tyler Andrews. Die Spannung um das Duell im Himalaja stieg, der Druck auch. «Das machte mir am meisten Angst», sagt Adriana. «Plötzlich waren so viele Leute involviert.» – «Ein Duell am Berg mache ich nicht noch mal», sagt Egloff. «Mein oberstes Ziel war nie der Gipfel, sondern die sichere Rückkehr zu meiner Familie.» Julian ist froh, dass sein Vater wieder zu Hause ist. «Ich habe ihn mega vermisst», sagt er. «Papi, spielst du nachher Fussball mit mir?»

Karl Egloff weiss, dass ihn viele für einen «Spinner» halten. «Ja, ich renne die Berge hoch – aber nicht kopflos», betont er. Seine Vorbereitung ist akribisch, seine körperliche Verfassung ausserordentlich. Egloffs Herz ist so trainiert, dass es pro Minute nur 36-mal schlagen muss. Bei Nichtsportlern ist der Ruhepuls fast doppelt so hoch. Ausserdem hatte er am Mount Everest eine Begleitperson mit Sauerstoff dabei – für den Notfall. «Ich mag es, am Berg alles unter Kontrolle zu haben.»