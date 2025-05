«Das zweite Kind wird ein November-Baby – wie Sunny!»

Er sieht dem zweiten Kind gelassen entgegen

Angst vor den berüchtigten «Zwei unter zwei» – also zwei Kinder unter zwei Jahren – hätten Janosch Nietlispach und Alina nicht. «Wir sind inzwischen schon so ein eingespieltes Team und haben so viele tolle Leute in unserem Umfeld, die uns unterstützen. Da machen wir uns überhaupt keine Sorgen», sagt der Ex-Bachelor selbstsicher. Ganz verstehe Sunny wahrscheinlich noch nicht, dass da in Mamas Bauch ein Geschwisterchen heranwächst. «Aber wir haben Bücher gekauft, die wir mit ihm anschauen, und er ist in letzter Zeit viel verschmuster und sehr auf seine Mama fixiert. Ich denke also schon, dass er merkt, dass sich da etwas verändert», sagt der Sportler.