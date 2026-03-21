Sympathischer Weltklassemusiker

Das Nahbare macht ihn sympathisch – und überdeckt manchmal seinen Status als Weltklassemusiker. 1977 holt er am Eurovision Song Contest mit «Swiss Lady» Platz sechs und produziert damit einen Evergreen, der sich in der Schweizer Hitparade neun Wochen auf Platz eins hält. Das ist die eine Geschichte. Die andere beginnt früher – als Pepe zu Hause im Radio Beromünster erstmals «Moanin’» von Quincy Jones hört. Ein Schlüsselmoment: «So will ich Musik machen!» Er ruft beim Radiostudio an, um zu erfahren, von wem die Musik ist. Am nächsten Tag kauft er im Plattenladen in Lenzburg das Album. 15 ist er damals – bereits Jazzband-Leader, angehender Jus-Student. Wenig später sieht er Quincy Jones live im Kursaal Baden. Da steht für ihn fest: Die Zukunft gehört der Musik! Er gründet das Pepe Lienhard Sextett, das zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungsbands Europas wird. Im «Sporting Club» in Monte Carlo begleitet er mit seinem Ensemble die US-Legenden Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Paul Anka. Erster Höhepunkt einer langen Karriere, dem noch viele folgen.