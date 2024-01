Der Chef und die sieben Zwerge

«Es geht mir nicht darum, sofort der EU beizutreten», sagt Nussbaumer, während sich seine Enkelkinder verzogen haben und seine Frau Margrit den Znacht vorbereitet. «Aber die Region Basel ist ein grenzüberschreitender Lebensraum. Die Beziehung zu unseren Nachbarn ist für uns überlebenswichtig, und hinter jedem Export steckt ein Arbeitsplatz.» Die Ferien verbringen er und seine Familie in ihrem Häuschen im Elsass. Dort steht auch das, was für seine Enkel das Coolste am Grosspapi ist – «sein Traktor!».