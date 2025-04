«Der Erfolg ändert nichts an unserer Beziehung»

Die Indoorsaison ist für die Kambundjis nun beendet – die Outdoorsaison steht vor der Tür. Mit dem grossen Höhepunkt, den Weltmeisterschaften in Tokio im September. «Ich bin extrem motiviert», erzählt Ditaji Kambundji. «Die Hallensaison hat gezeigt, dass ich in Form bin. Man muss die Form aber auch auf die Bahn bringen. Ich freue mich auf die Wettkämpfe, möchte herausfinden, ob das, woran wir gearbeitet haben, funktioniert.» Auch für Mujinga ist nach all den Jahren der Reiz noch da, einen weiteren Hundertstel aus ihren Beinen zu kitzeln. «Das Gefühl, dass ich noch schneller laufen kann, besteht weiterhin. Ich bin besser zwäg als früher, technisch stabiler und kenne meinen Körper besser, möchte herausfinden, was machbar ist.»

Selbst die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind für die 32-Jährige ein Thema. Dann wird sie 36 Jahre alt sein. Es gebe mehrere Sprinterinnen weltweit, die in diesem Alter noch hervorragende Leistungen bringen würden, sagt Mujinga Kambundji. Das traut sie sich auch selbst zu. Ihr Traum ist aber auch, eine eigene Familie zu gründen. «Eine grosse Familie.» Als Mami nach L. A.? Warum nicht? «Ich kann es mir vorstellen.» Was sie nach ihrer Zeit als Spitzensportlerin machen will, weiss sie noch nicht. «Ich möchte sicher nicht mehr den ganzen Tag auf der Bahn stehen. Aber etwas im Sportbereich wäre schon cool.»