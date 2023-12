Seit etwas mehr als einem Monat ist Janosch Nietlispach (34) Vater von Sohn Sunny. Zwar habe er sich zusammen mit Freundin Alina und dem Baby gut zu Hause eingelebt, «taff» sei die erste Zeit dennoch gewesen. Das liege weniger am Kind, sondern vielmehr an der heftigen Umstellung. «Alina war zehn Monate lang Schwanger, dann kommt die Geburt, man trennt das Kind mit dem Durchschneiden der Nabelschnur vom Mami – als Mann kann man das fast nicht machen. Vor allem kaum was richtig», resümiert der Bachelor aus dem Jahr 2016. Während und auch nach der Geburt haben Frauen oft mit einer Hormonumstellung zu kämpfen, die sich auch auf die Stimmung auswirken kann. «Hormone entschuldigen aber nicht jeden Tonfall, man muss auch versuchen zu sehen, was der Mann leistet», findet Janosch Nietlispach. Selbstkritisch gibt er aber zu: «Ich nehme vieles auch schnell persönlich.»