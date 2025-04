100 Millionen Franken

Der neue Chef hat grosse Ziele. Die legendären Reka-Checks werden ab 2026 nicht mehr herausgegeben, dafür wird eine Reka-Geschenkkarte eingeführt. Zudem will Ludwig das Image des klassischen Feriendorfs aufbrechen. «Das heisst nicht, dass wir die Feriendörfer vernachlässigen.» Doch Neues kommt hinzu: Der Reka-Klassiker in der Lenk BE wird bis Ende 2027 durch einen grossen Neubau ersetzt, in Kreuzlingen TG ist ein Feriendorf direkt am Bodensee geplant, in S-chanf im Oberengadin wird Ende 2026 ein Boutique-Familienhotel wiedereröffnet, mit Wellnessangebot und Restaurant. «Früher haben eine Ferienwohnung in schöner Umgebung und Wandern ausgereicht.» Mittlerweile bietet sein Unternehmen den Gästen diverse Programme an: unter anderem Besuche auf Bauernhöfen, Babybetreuung, Hundekurse, Reitstunden.