Deshalb heissen meine Kinder (nicht) wie ich!

Mein Name hat für mich einen starken emotionalen Wert, meine Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben – Name und Nachwuchs gehören für mich also irgendwie zusammen. Bauchgefühl. Es gibt aber auch praktische Gründe, warum mir ein gemeinsamer Nachname mit meinen Kindern wichtig ist: Mein Alltag als alleinerziehende Mutter wird leichter, wenn man mich in der Schule oder beim Arzt den Kindern zweifelsfrei zuordnen kann.