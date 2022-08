Deswegen kontaktieren Eltern den Elternnotruf

Die einen Kinder schätzen es, wenn sie während des Ausbruchs berührt werden. Eine Hand auf dem Rücken oder auf der Brust kann sehr beruhigend sein. Andere wollen auf keinen Fall angefasst werden. Manchmal hilft Ablenkung wie zum Beispiel gemeinsam ein Buch anzuschauen. Wichtig ist, dass Eltern rausfinden, was gut für ihr Kind ist – davon machen sie mehr. Und zu spüren, was nicht hilft – das lassen sie sein. So können Eltern situativ das tun, was für alle das Beste ist. Und was am effizientesten dazu beiträgt, dass sich das Kind beruhigt.