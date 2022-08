Deswegen kontaktieren Eltern den Elternnotruf

Die Pubertät als Zerreissprobe

Frage: Unsere Tochter ist völlig ausser Rand und Band. Sie hält sich an keine Abmachungen, ist sehr schnoddrig, vorlaut und frech zu uns Eltern. Egal was wir machen, wir schaffen es nicht zu ihr durchzudringen. Sie hört nicht zu, ist per se desinteressiert und zieht ihr eigenes Ding durch. Das geht uns so an die Substanz, dass wir nicht wissen, was wir tun können, um wieder etwas Frieden und Ruhe in unser Familienleben zu bekommen.