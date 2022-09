Deswegen kontaktieren Eltern den Elternnotruf

Wenn Eltern nicht mehr können

Frage: Unser Teenager bringt uns so an den Rand des Wahnsinns, dass wir Eltern völlig gelähmt sind. Wir fühlen uns wie Versager, die ihr Kind nicht im Griff haben und völlig überfordert sind. Es geht so weit, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir es schaffen sollen, dass uns unser 16-Jähriger nicht mehr auf der Nase rumtanzt. Wir sind traurig, hilf- und machtlos. Wie sollen wir es wieder in ein Familienleben schaffen, beidem nicht unser Teenager den Alltag bestimmt?