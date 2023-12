Deswegen sind «Jugo»-Kindergeburtstage die besten!

Nun, meine Eltern stammen beide aus Serbien. Ich derweil bin ich in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Kein Wunder also, dass ich primär Schweizerin bin. Und doch gibt es Dinge, die an mir serbischer nicht sein könnten. Allen voran meine Passion für Partys, Kindergeburtstagspartys, um es beim Namen zu nennen.