In einer Instagram-Story redet die Luzernerin jetzt darüber, warum sie den Namen ihres Sohnes, der am 10. März zur Welt gekommen ist, nicht öffentlich machen will. «Ich werde immer wieder gefragt, wie unser Sohn heisst, ich werde sogar angefeindet, weil wir uns bedeckt halten», sagt Anja in die Kamera und offenbart, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt, die sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Milan Anicic (27) getroffen hat.