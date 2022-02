5. Ferien für die Ewigkeit

Standen jeweils die Sommerferien vor der Tür, wussten wir Kids: Es geht für mindestens vier Wochen in die Heimat unserer Eltern. Und weil diese so viel Bagage hatten, schliesslich freute sich jeder über Schweizer Schokolade, Kaffeebohnen und Toiletten-Artikel, reisten wir jeweils mit voll beladenen Autos nach Serbien, Italien, Spanien, in die Türkei, you name it. Klar: Die Fahrten waren lang. Die Temperaturen heiss, die meisten Autos hatten noch keine Klimaanlage. Aber: Ich erinnere mich nur zu gerne daran, wie wir mit anderen Familien reisten. Wir Kinder wurden mitten in der Nacht aus den Betten geholt und schlafend ins Auto getragen. Es gab selber gemachte Sandwichs, wir durften Cola trinken, Spiele spielen und an den Raststätten Pommes und Schnitzel mit den anderen Familien essen. Manchmal machten wir draussen Picknicks. Und unsere Mamas wuschen uns mit so kleinen Bechern hinter Raststätten den Dreck von den Füssen. So viel Spass. So viel Lachen. So viel Abenteuer. Ich gäbe viel darum, die Zeit immer wieder mal zurückzudrehen.