Didier Cuche liest den Kindern in drei Sprachen vor

«Den Moment des Vorlesens finde ich einen sehr schönen», sagt Didier Cuche (48), der mit seiner Frau Manuela und den beiden Kindern Noé (7) und Amélie (4) in Sonvilier BE zuhause ist. «Die Kinder können runterfahren, werden ruhiger und tauchen ganz in diese imaginären Welten ein, aus denen man ihnen vorliest. Und das nicht nur abends: Unsere beiden Kinder Noé und Amélie wollen bereits nach dem Aufstehen am Morgen sofort aufs Sofa und Bücher angucken. Noé kann langsam auch selber lesen. Es ist ein solches Ritual in unserem Alltag, dass ich sehr gern Botschafter für den Vorlesetag in Neuenburg bin.»