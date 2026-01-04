Starfotograf Hannes Schmid legte vor zwölf Jahren seine Kamera beiseite, um Menschen in Kambodscha zu helfen.

Hannes Schmid, was ist Smiling Gecko?

Mein Projekt, das Menschen durch Arbeit, Ausbildung und eigene Wertschöpfung langfristig aus der Armut holen soll. Es geht nicht um Almosen, sondern darum, Strukturen aufzubauen, damit Familien selbstständig leben können.

Sie werden im Oktober 80, arbeiten sieben Tage die Woche. Wie lange werden Sie das noch machen?

Bis zu meinem letzten Atemzug.

Wer wird Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin?

Wenn ich das wüsste! Ich versuche seit fünf Jahren, jemanden zu finden. Aber es ist fast unmöglich. Der Job ist nicht glamourös, man muss viel um Geld betteln, hierherziehen, rund um die Uhr arbeiten. Junge Menschen möchten das nicht. Die einzigen, die Interesse hätten, sind zwei Jahre jünger als ich – und das macht ja auch keinen Sinn.

Halten diese Gedanken Sie nachts wach?

Schlafen tue ich schon lange nicht mehr. Mein Lebenswerk ist eine riesige Verantwortung. Ich habe 550 Schüler und 400 Angestellte. Ich frage mich in der Nacht: Habe ich Ende Monat genug Geld, um alle zu finanzieren? Wenn nicht, muss ich Leute entlassen. Und das ist dann nicht wie bei uns, dass man einfach einen neuen Job sucht. Diese Leute verhungern dann.

Haben Sie Angst, was nach Ihrem Abschied mit Smiling Gecko passiert?

Nicht wirklich. Organisationen wie das Rote Kreuz von Henry Dunant sind auch nach dem Tod ihres Gründers trotzdem weitergelaufen. Vielleicht machts ja sogar jemand besser als ich.

Was haben Sie für Smiling Gecko privat aufgegeben, worüber Sie selten sprechen?

Meine Familie hat sich verändert. Vor allem meine Tochter hat darunter gelitten, dass ich so viel weg war. Sie hatte das Gefühl, ich kümmere mich mehr um andere Kinder als um sie. Und natürlich meine Gesundheit. Dieser Stress und Druck jeden Tag ist viel. Ich hatte Krebs und mehrere Herzinfarkte. Das ist der Preis, den ich zahle. Aber ich kann nicht einfach nichts tun.

