Die besten Tipps im Umgang mit dem Schwiegermonster

Die Gründe sind so simpel wie verzwickt: Für eine Mama ist eine neue Frau an der Seite ihres heissgeliebten Sohnes oft zuerst einmal einfach per se nicht gut genug. Dass es da schnell also zur Rivalität kommen kann, wundert nicht. Und weil der Schwiegervater oft zur Schwiegermutter hält, wirds dann auch gerne mal doppelt schwierig.