«Die Bühne ist meine Welt»

Herzschmerz, Stolz und Sorge

«Bisher funktioniert alles super. Ich habe mich eingelebt und fühle mich wohl. Auch in der neuen Klasse und mit meinen Musicalfreunden verstehe ich mich gut», sagt Moritz. Für seine Eltern war es deutlich schwieriger. «Das letzte Jahr war extrem hart», sagt Barbara Huber-Fischli. «Wir konnten am Anfang nicht abschätzen, was Moritz’ Engagement bedeutet. Rückblickend hat es in unserem Familienalltag sehr viel Raum eingenommen und uns gefordert. Wir sind aber froh, dass wir in langen Gesprächen eine Lösung ausarbeiten konnten, die für alle stimmt.» Trotzdem sei es für sie als Mami schmerzhaft, den Jüngsten ziehen zu lassen. «Gleichzeitig ist es beeindruckend zu sehen, wie erwachsen er in den letzten Monaten geworden ist.»